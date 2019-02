Nowitzki beendet mit Dallas Pleitenserie - Theis verliert mit Boston

Dallas (SID) - Auch dank eines guten Auftritts von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks ihre Pleitenserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA vorerst beendet. Der Meister von 2011 setzte sich nach zuvor fünf Niederlagen in Folge gegen die Indiana Pacers 110:101 durch. Im Rennen um die Play-offs liegt Dallas mit einer Bilanz von 27:34 Siegen allerdings weiter deutlich zurück.

Sieg für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks © SID

Der 40-jährige Nowitzki stand 21:50 Minuten auf dem Feld und steuerte dabei elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists bei. Sein deutscher Teamkollege Maximilian Kleber kam derweil auf sechs Zähler, zwei Rebounds und drei Assists, bester Werfer der "Mavs" war einmal mehr Rookie Luka Doncic (26 Punkte).

Nationalspieler Daniel Theis musste mit den Boston Celtics im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Phase der Saison derweil einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegen die Portland Trail Blazers kassierte Boston beim 92:97 die vierte Niederlage in Folge. Theis blieb in exakt zehn Minuten Spielzeit ohne Punkte. Mit 37:25 Siegen belegen die Celtics derzeit Rang fünf in der Eastern Conference.