Nowitzki bleibt ohne Punkt bei erneutem Dallas-Erfolg

Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Die Texaner setzten sich gegen die Detroit Pistons mit 106:101 durch. Mit 22 Siegen aus 48 Spielen belegt der NBA-Champion von 2011 im Westen nun den zwölften Platz.

Bleibt ohne Punkt: Dirk Nowitzki © SID

Nowitzki gelang bei knapp zehn minütiger Spielzeit wie schon am vergangenen Samstag bei den Indiana Pacers (99:111) kein einziger Korb und nur ein Rebound. Damit blieb der 40-Jährige zum fünften Mal in dieser Saison ohne Zähler.

Einen besseren Tag erwischte Kleber, der mit zwölf Punkten zum viertbesten Werfer seines Teams avancierte. Der Nationalspieler, dem in 21:43 Minuten auf dem Parkett zudem drei Rebounds gelangen, hatte bislang nur in vier Spielen in dieser Saison fleißiger gepunktet.

Sein 22. Spiel mit 30 Punkten oder mehr legte James Harden von den Houston Rockets hin. Beim 121:119-Erfolg gegen die Toronto Raptors kam der 29-Jährige aber "nur" auf 35 Punkte. Am Mittwoch hatte Harden mit einer 61-Punkte-Gala bei den New York Knicks (114:110) für Aufsehen gesorgt. Harden ist der erste Spieler seit dem legendären Wilt Chamberlain vor 55 Jahren, der in mehr als 20 NBA-Spielen nacheinander mindestens 30 Punkte erzielt hat.