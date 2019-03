Nowitzki findet seinen Wurf nicht - Mavericks gehen wieder unter

Brooklyn (SID) - Dirk Nowitzki hat in der NBA einen rabenschwarzen Abend erwischt. Der Superstar traf nur zwei seiner 13 Würfe und ging mit den Dallas Mavericks bei den Brooklyn Nets 88:127 unter. Nach dem 81:111 gegen die Memphis Grizzlies war es für Dallas in der Basketball-Profiliga die zweite Klatsche in Folge.

Schlimmer Abend für Dirk Nowitzki (r.) © SID

Nowitzki (40), der seine ersten neun Würfe vorbei setzte und keinen seiner sieben Dreierversuche traf, kam auf vier Punkte. Der Würzburger gehörte beim Meister von 2011 wie zuletzt zur Startformation. Bester Werfer der Gäste war Dwight Powell mit 20 Punkten. Dallas ermöglichte Brooklyn den höchsten Heimsieg der Klubgeschichte.

Mit 27 Siegen und 36 Niederlagen sind die Mavs im Westen Tabellen-13., die ohnehin geringen Hoffnungen auf einen Play-off-Platz schwinden immer mehr. Auf Rang acht, der zum Einzug in die Meisterrunde mindestens her muss, stehen die San Antonio Spurs (36:29).

Auch der Tabellenzehnte Los Angeles Lakers (30:34) verlor weiter an Boden. Im Stadtduell musste sich der 16-malige Champion den L.A. Clippers 105:113 geschlagen geben. Superstar LeBron James kam auf 27 Punkte, acht Rebounds und sechs Assist, dem Berliner Moritz Wagner gelang in gut vier Minuten Einsatzzeit kein Korb für die Lakers.