Nowitzki gibt Comeback und schreibt Geschichte

Phoenix (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat acht Monate nach seiner Fuß-OP sein Comeback in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegeben und Geschichte geschrieben. Der 40-Jährige stand bei der 89:99-Niederlage der Dallas Mavericks bei den Phoenix Suns gut sechs Minuten auf dem Parkett und erzielte dabei zwei Punkte. Der Würzburger ist damit der erste Spieler der NBA-Historie, der in 21 NBA-Saisons für denselben Klub zum Einsatz gekommen ist.

Dirk Nowitzki kann weiterhin nicht voll trainieren © SID

Nowitzki wurde drei Minuten vor Ende des ersten Viertels eingewechselt, 40 Sekunden später traf er gleich bei seinem ersten Wurf. Bei einem Dreier wenig später verfehlte er dagegen sein Ziel, nach der Pause kam er nicht mehr zum Einsatz. Maxi Kleber erzielte für Dallas vier Punkte.

Nowitzki, wichtigster Spieler ("MVP") der NBA-Saison 2007, hatte zuvor für Dallas zuletzt am 3. April gespielt. Anschließend hatte er sich einer Knöchel-Operation unterziehen müssen.

Nowitzki war wenige Tage vor dem Duell erstmals als "fraglich" eingestuft worden, zuvor hatte der Klub Einsätze seiner Ikone jeweils ausgeschlossen. "Der Rhythmus wird hart", hatte Nowitzki zuletzt gesagt: "Niemand kommt nach sieben, acht Monaten in seiner besten Form zurück."

Für Furore sorgte derweil James Harden mit den Houston Rockets. Der aktuelle MVP der Liga kam beim 126:111 gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James auf 50 Punkte. Zudem sammelte Harden 11 Assists und 10 Rebounds und verbuchte damit zum zweiten Mal in dieser Saison ein "Triple-Double", also zweistellige Werte in den drei wichtigsten Statistiken. In der Tabelle liegt Houston mit 13 Siegen aus 27 Begegnungen dennoch weit hinter den Erwartungen zurück.