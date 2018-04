Nowitzki spielt mit Dallas in China gegen Philadelphia

New York (SID) - Dirk Nowitzki goes China: Der Basketball-Superstar wird in der Vorbereitung auf seine vermutlich letzte Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit den Dallas Mavericks zwei Testspiele gegen die Philadelphia 76ers in China bestreiten. Die zwei Duelle der NBA-Klubs finden am 5. Oktober in Shanghai und drei Tage später in Shenzhen statt.

Dirk Nowitzki hatte wieder einmal Grund zum Jubeln © SID

Nowitzki verbindet mit China eines der bedeutendsten Ereignisse seiner Karriere: 2008 erfüllte sich der heute 39-Jährige in Peking den Traum vom Start bei Olympischen Sommerspielen. Bei der Eröffnungsfeier durfte Nowitzki sogar als Fahnenträger die deutsche Olympiamannschaft ins Stadion führen.

Jetzt kehrt der NBA-Champion von 2011 nach China zurück. "Diese Spiele werden nicht nur die Spannung der NBA direkt zu den leidenschaftlichen Fans in China bringen, sondern auch unseren Teams und Spielern die Möglichkeit geben, etwas über die große Kultur und die Geschichte des Landes zu erfahren", sagte NBA-Commissioner Adam Silver.

Dallas und Philadelphia werden die NBA-Klubs Nummer 18 und 19 sein, die in China mit Gastspielen die Werbetrommel rühren.