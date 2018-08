Nowitzki stolz auf NBA-Rekord: "21 Jahre sind unfassbar"

Dallas (SID) - Basketballstar Dirk Nowitzki geht mit Vorfreude und Stolz in seine 21. NBA-Saison mit den Dallas Mavericks, womit er gleichzeitig einen Rekord in der nordamerikanischen Profiliga aufstellt. "Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe immer Kobe Bryant bewundert, der 20 Jahre bei den Los Angeles Lakers gespielt hat. Nun mache ich die 21 voll. Das ist unfassbar", sagte Nowitzki im Interview mit der Sport Bild.

Stolzer NBA-Rekordhalter: Dirk Nowitzki (r.) © SID

Sportlich hofft Nowitzki mit dem Meister von 2011 auf den Einzug in die Play-offs, gleichzeitig sieht er sich mit seiner Erfahrung auch als Lehrmeister. "Ich will beim Wiederaufbau der Mavs helfen. Mit meiner Erfahrung kann ich den jungen Spielern in unserer Mannschaft, wie zum Beispiel einem Luka Doncic, bestimmt weiterhelfen", sagte der 40-Jährige.