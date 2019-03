Nowitzki überholt Chamberlain - Mavericks aus dem Play-off-Rennen

Dallas (SID) - Dirk Nowitzki hat den großen Wilt Chamberlain in der Scorerliste der Basketball-Profiliga NBA hinter sich gelassen und Platz sechs erobert. Der Superstar von den Dallas Mavericks steht jetzt bei 31.424 Punkten, der im Jahr 1999 verstorbene Chamberlain war in seiner Karriere auf 31.419 gekommen. Nowitzki überholte die Legende bei der 125:129-Niederlage nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans, die gleichzeitig das Aus im Rennen um einen Play-off-Platz bedeutete.

Dirk Nowitzki rückt in Scorerliste vor Wilt Chamberlain © SID

"Es ist immer unglaublich, wenn man eine dieser Legenden einholt", sagte Nowitzki. "In seiner Ära war Wilt der dominanteste Spieler, den die Liga jemals gesehen hat. Kein anderer hat 100 Punkte erzielt. Dass man in einer Liste mit solchen Namen steht, ist surreal."

"41=6", titelten die Mavericks in Anlehnung an Nowitzkis Rückennummer auf ihrer Homepage. Der Würzburger brauchte vier Punkte, um auf Platz sechs der Bestenliste zurückzukehren. Schon nach gut vier Minuten Spielzeit hatte er es mit zwei erfolgreichen Sprungwürfen geschafft.

Ende 2015 hatte der NBA-Champion von 2011 Shaquille O'Neal als Nummer sechs abgelöst, dann aber den inzwischen viertplatzierten LeBron James (32.439) passieren lassen müssen. Nun holte er sich den zweimaligen Meister Chamberlain, der am 2. März 1962 im Trikot der Philadelphia Warriors mit seinen 100 Punkten Geschichte geschrieben hatte.

Dallas kassierte gegen die Pelicans die 42 Niederlage und kann noch maximal auf 40 Siege kommen. Da die besten acht Teams im Westen alle bereits mindestens 41 Siege auf dem Konto haben, findet die Meisterrunde erneut ohne die Mavericks statt. - Die Top 10 der ewigen NBA-Scorerliste im Überblick:

1. Kareem Abdul-Jabbar 38.387 Punkte

2. Karl Malone 36.928

3. Kobe Bryant 33.643

4. LeBron James (Los Angeles Lakers) 32.439*

5. Michael Jordan 32.292

6. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 31.424*

7. Wilt Chamberlain 31.419

8. Shaquille O'Neal 28.596

9. Moses Malone 27.409

10. Elvin Hayes 27.313

*aktive Spieler