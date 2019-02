Nowitzki und Dallas verspielen Sieg - holen aber Porzingis

Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (40) und Maximilian Kleber (27) haben mit den Dallas Mavericks in der NBA nach der überraschenden Verpflichtung von Allstar-Forward Kristaps Porzingis den Sieg bei den Detroit Pistons verspielt. Die Texaner lagen im letzten Viertel mit 74:65 in Führung, ehe fast nichts mehr zusammenlief und die Pistons dem Ex-Meister mit 93:89 die 28. Saisonniederlage beibrachten. Nowitzki kam in seinen gut 13 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und zwei Rebounds.

Kristaps Porzingis wechselt zu den Dallas Mavericks © SID

Vor dem Spiel hatten sich Dallas und die New York Knicks auf einen Wechsel von Porzingis geeinigt. Nowitzki zeigte sich anschließend begeistert. Wenn man Porzingis kriegen könne, "dann musst du das machen", sagte der Würzburger: "Er passt perfekt in die moderne NBA."

Der 23-jährige Lette hatte sich allerdings im Februar 2018 das Kreuzband im linken Knie gerissen und bestritt seitdem kein Spiel mehr für die Knicks. Zuletzt hatte Porzingis, der im Draft 2015 an vierter Stelle ausgewählt worden war, das Training mit dem Ball wieder aufgenommen.

Neben Porzingis gehen Courtney Lee, Tim Hardaway Jr. and Trey Burke nach Dallas - Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan und Wesley Matthews wechseln zu den Knicks.