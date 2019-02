Nowitzki verliert gegen "Kapitän Giannis"

Dallas (SID) - Basketball-Star Dirk Nowitzki hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine Niederlage gegen seinen "Kapitän" Giannis Antetokounmpo kassiert. Nowitzki verlor mit seinen Dallas Mavericks 107:122 im Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks um einen überragenden Topstar Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo (l.) und Dirk Nowitzki © SID

Der Grieche, dessen Eltern aus Nigeria stammen, hatte als Mannschafts-Captain den 40 Jahre alten Nowitzki in sein "Team Giannis" für das Allstar-Spiel am 17. Februar in Charlotte/North Carolina berufen. Im direkten Duell glänzte der wegen seiner Athletik "Greek Freak" genannte Antetokounmpo mit 29 Punkten und 17 Rebounds beim 41. Saisonsieg des NBA-Teams mit der besten Saisonbilanz.

Nowitzki kam auf sechs Punkte für die Mavs, die zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen hatten und mit 25 Siegen auf Platz elf der Western Conference liegen. Nationalspieler Maxi Kleber stand gegen die Bucks in der Startformation und erzielte elf Punkte.