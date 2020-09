Nürburgring: Erste 5000 Karten binnen zwei Stunden vergriffen

Köln (SID) - Die Ticketnachfrage beim Formel-1-Comeback des Nürburgrings nach sieben Jahren ist immens. Die ersten 5000 der insgesamt 20.000 Eintrittskarten für den Großen Preis der Eifel (11. Oktober) sind am Dienstag binnen zwei Stunden vergriffen gewesen. Das teilte der Streckenbetreiber mit. Die zweite von vier Verkaufsphasen startet am Freitag. Am Montag hatte die Kreisverwaltung Ahrweiler das vorgelegte Gesundheits- und Hygienekonzept der Traditionsrennstrecke genehmigt.

Die Tickets für den Nürburgring sind heiß begehrt © SID

Ende Juli hatte die Formel 1 bekannt gegeben, dass innerhalb des durch das Coronavirus verursachten Notkalenders wieder auf dem Nürburgring gefahren wird. Ursprünglich war für die Saison 2020 kein Formel-1-Rennen in Deutschland vorgesehen.