Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer Mieszkowski

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Mike Mieszkowski verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer kommt von den Krefeld Pinguinen und erhält beim Play-off-Halbfinalisten einen Vertrag für die kommende Saison.

In der vergangenen Spielzeit hatte der Linksschütze verletzungsbedingt nur acht Spiele für die Krefelder absolviert. Nun konnte Mieszkowski die Nürnberger im Rahmen eines Kurztrainingslagers in Füssen Anfang des Monats überzeugen. In bislang 119 DEL-Einsätzen kam er auf neun Tore und 15 Assists.