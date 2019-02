Nürnberg drei Spiele ohne Pereira - Herthas Rekik muss ein Spiel aussetzen

Frankfurt/Main (SID) - Matheus Pereira von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg muss drei Spiele aussetzen und eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Zu diesem Urteil kam das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), nachdem sich der Offensivspieler in der Auswärtspartie am vergangenen Samstag bei Fortuna Düsseldorf (1:2) eine Tätlichkeit gegen Niko Gießelmann geleistet hatte.

Matheus Pereira erhält eine Sperre für drei Spiele © SID

Glimpflicher davon kam Abwehrspieler Karim Rekik von Hertha BSC. Der Niederländer wurde wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel und einer 15.000-Euro-Geldstrafe belegt. Rekik hatte bei der Auswärtsniederlage bei Rekordmeister Bayern München (0:1) nach einem Schubser gegen Stürmer Robert Lewandowski die Rote Karte gesehen.

Beide Urteile sind rechtskräftig.