Nürnberg feiert wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs

Köln (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers haben im Kampf um den Einzug in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Sieg gelandet. Die Franken setzten sich am 48. Spieltag gegen die viertplatzierten Eisbären Berlin mit 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) durch und liegen als Neunter mit 70 Punkten weiter in Schlagdistanz zu Rang acht.

Vor 6080 Zuschauern in der Nürnberger Arena traf Daniel Fischbuch dreimal für die Ice Tigers, jeweils ein Tor erzielten Eugen Alanov und Andreas Eder. Das Aufbäumen der Berliner im Schlussdrittel kam zu spät. Pierre-Cedric Labrie und zweimal Landon Ferraro brachten die Gäste noch einmal auf 3:4 heran. Auch die 6:5-Überzahl eineinhalb Minuten vor Schluss brachte nicht mehr den erhofften Ausgleich. Vielmehr machte Fischbuch mit seinem dritten Treffer alles klar für die Hausherren.