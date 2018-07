Nürnberg gewinnt Frankenderby in Würzburg

Würzburg (SID) - Aufsteiger 1. FC Nürnberg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga das Frankenderby bei den Würzburger Kickers für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner gewann am Dallenberg gegen den Drittligisten mit 4:0 (2:0).

Eduard Löwen erzielt das 1:0 für den Club © SID

Eduard Löwen, Federico Palacios und Doppeltorschütze Edgar Salli trafen für den Bundesliga-Rückkehrer. Nürnberg reist am Freitag für zehn Tage ins Trainingslager nach Südtirol. Das erste Pflichtspiel bestreitet der Club am 18. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Linx.