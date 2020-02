Nürnberg holt wichtigen Sieg in Karlsruhe

Karlsruhe (SID) - Absteiger 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Big Point gelandet. Die Franken gewannen das Kellerduell beim Karlsruher SC in einem zähen Spiel mit 1:0 (0:0) und sprangen mit nun 29 Punkten zumindest vorübergehend auf den elften Platz. Der KSC (24) schwebt als 16. weiterhin in akuter Abstiegsgefahr und könnte im Laufe des 24. Spieltags noch vom SV Wehen Wiesbaden überholt werden.

Jens Keller darf sich über ein 3:0 gegen Aue freuen © SID

Am Freitagabend erlöste Patrick Erras (74.) den Club, der 25-Jährige drückte den Ball aus wenigen Metern per Kopf über die Linie. KSC-Torhüter Benjamin Uphoff hatte zuvor einen Eckball von Johannes Geis durch die Finger rutschen lassen.

Vor dem Treffer hatten sich die Teams ein offenes Duell geliefert. Beide suchten den Weg in die Offensive und erspielten sich auch einige Möglichkeiten - beim Abschluss oder dem letzten Zuspiel fehlte aber die Präzision.

Das Führungstor spielte den Gästen in die Karten - das Team von Trainer Jens Keller konnte sich fortan mehr auf die Defensive und Konter konzentrieren. Der KSC dagegen fand weiter kaum Lücken, gefährlich wurde es nur bei einem Volley von Philipp Hofmann (78). In der Schlussphase forderte Karlsruhe vergeblich einen Elfmeter, nachdem Nürnbergs Robin Hack seinen Gegenspieler Manuel Stiefler bei einem Befreiungsschlag zu Fall gebracht hatte (81.).