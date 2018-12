Nürnberg in München ohne Kapitän Behrens

Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg muss im bayerisch-fränkischen Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf Kapitän Hanno Behrens verzichten. Der Mittelfeldspieler (28) habe sich im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Montag (1:1) eine Bauchmuskelzerrung zugezogen und falle aus, teilte der Club am Mittwoch mit.