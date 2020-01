Nürnberg leiht Mavropanos vom FC Arsenal

Nürnberg (SID) - Der 1. FC Nürnberg rüstet seinen Kader für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf. Der Club gab am Montag die Leihe des griechischen Innenverteidigers Konstantinos Mavropanos vom englischen Renommierklub FC Arsenal bis zum Saisonende bekannt. Der 22-Jährige wird am Dienstag im Trainingslager in Marbella/Spanien erstmals mit der Mannschaft von Trainer Jens Keller trainieren, die nach der Hinrunde nur Tabellen-16. ist.

Spielt in der Rückrunde für die Nürnberger: Mavropanos © SID

"Konstantinos ist einer robuster, zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger. Schon im Sommer hatten wir eine Leihe angestrebt. Aufgrund der Reha nach seiner Verletzung wäre es vor sechs Monaten aber noch nicht sinnvoll gewesen", erklärte FCN-Sportvorstand Robert Palikuca.

Mavropanos ist der zweite Winterzugang des Bundesliga-Absteigers nach dem ebenfalls ausgeliehenen Linksverteidiger Philipp Heise (Norwich City).