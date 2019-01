Nummer drei der Welt: Marathon-Shootingstar Chepngetich sorgt für Aufsehen

Dubai (SID) - Kenias Marathon-Shootingstar Ruth Chepngetich hat mit ihrer zweiten spektakulären Vorstellung innerhalb weniger Wochen für Aufsehen gesorgt. Die 24-Jährige gewann am Freitag den 20. Dubai-Marathon in der Weltklasse-Zeit von 2:17:08 Stunden. Damit setzte sich Chepngetich mit ihrem dritten Marathon an Position drei der "ewigen" Weltbestenliste hinter Paula Radcliffe (2:15:25/Großbritannien) und ihrer Landsfrau Mary Keitany (2:17:01).

Legte erneut eine starke Zeit hin: Ruth Chepngetich © SID

"Ich traue mir zu, auch den Weltrekord anzugreifen", sagte Chepngetich, die erst vor 75 Tagen in Istanbul ebenfalls starke 2:18:35 Stunden gelaufen war. Für ihren Sieg in Dubai erhält sie eine Prämie von 100.000 US-Dollar (88.270 Euro).

Bei den Männern feierte Getaneh Molla (25) ein sensationelles Debüt über die klassischen 42,195 Kilometer. Der Äthiopier stellte in 2:03:34 Stunden wie Chepngetich einen Streckenrekord auf und ist nun der sechstschnellste Läufer der Geschichte über diese Distanz. Noch nie war ein Debütant schneller unterwegs gewesen.

Dubai gilt wie etwa Berlin als schnelle Strecke, weil der Kurs extrem flach ist.