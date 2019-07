Nur Degenfechterin Ndolo für WM-Hauptfeld qualifiziert

Budapest (SID) - Die EM-Dritte Alexandra Ndolo (Leverkusen) hat am ersten Qualifikationstag der WM in Budapest als einzige deutsche Degenfechterinnen den Sprung in die Medaillenentscheidung am Donnerstag geschafft. Ndolo gelangen in ihrer Vorrundengruppe 5:1-Siege, die 32-Jährige qualifizierte sich damit direkt für das Hauptfeld der besten 64.

WM: Degenfechterin Ndolo steht im Hauptfeld © SID

Ausgeschieden sind dagegen Ndolos Vereinskolleginnen Ricarda Multerer und Alexandra Ehler sowie Beate Christmann (Tauberbischofsheim), die die Vorrunde jeweils mit 4:2 abgeschlossen hatten. Multerer gewann zunächst mit einem starken Auftritt gegen die Vorjahresdritte Laura Stähli (Schweiz) 15:11, verlor aber dann 8:15 gegen die Russin Wioletta Chrapina. Christmann unterlag im entscheidenden Gefecht um den Einzug ins Hauptfeld Eliana Lugo (Venezuela) 12:14, Ehler schied durch ein 11:12 gegen die Belgierin Aube Vandingenen aus.