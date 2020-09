Nur ein Sieg fehlt: Tampa dicht vor Stanley-Cup-Triumph

Köln (SID) - Die Tampa Bay Lightning stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL dicht vor ihrem zweiten Stanley-Cup-Sieg. Der Champion von 2004 gewann in Edmonton das vierte Spiel der Finalserie gegen die Dallas Stars mit 5:4 nach Verlängerung und führt 3:1. Vier Siege sind nötig, Tampa hat damit drei Matchbälle.

Matchwinner Kevin Shattenkirk © SID

Kevin Shattenkirk schoss die Lightning in der 67. Spielminute zum wertvollen Sieg in der Best-of-Seven-Serie. In Finalspielen musste das Team in seiner Vereinsgeschichte bislang siebenmal in die Overtime, sechsmal gelang dabei ein Sieg.

"Es ist jede Emotion dabei, die man sich vorstellen kann", sagte Matchwinner Shattenkirk, der in Überzahl traf. Spiel fünf findet bereits in der Nacht zu Sonntag statt, Tampa kann im Rogers Place alles klar machen.

"Es war ein bedeutender Moment, ein bedeutendes Tor. Ich freue mich auf morgen", sagte Shattenkirk. Die Statistik spricht für Tampa: Seit Einführung des Best-of-Seven-Formats 1939 haben alle 27 Teams, die in Spiel vier des Finales für ein 3:1 sorgten, den Meistertitel geholt.