"Nur nach draußen gehen wir nicht": Zander dichtet Hertha-Hymne um

Berlin (SID) - Ein neuer Text als eindringlicher Appell: Schlagersänger Frank Zander (78) hat seine bekannte Hertha-Hymne "Nur nach Hause" umgedichtet, um alle Menschen daran zu erinnern, während der Coronakrise soziale Kontakte möglichst zu meiden. In einem Video, das Fußball-Bundesligist Hertha BSC auf Twitter veröffentlichte, singt Zander einen leicht abgewandelten Text des Klassikers: "Nur nach draußen gehen wir nicht."

Frank Zander hat seine Hertha-Hymne umgedichtet © SID

Die Hymne wird vor jedem Heimspiel der Herthaner im Berliner Olympiastadion gespielt, normalerweise heißt es dabei: "Nur nach Hause gehen wir nicht." Zander appellierte am Ende des Videoabschnitts an die Menschen, sich im Zuge der Corona-Pandemie an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. "Ich bitte euch noch einmal inständig, geht nicht nach draußen. Es ist diesmal wirklich ernst."

Ein großer Fan der Zanderschen Hertha-Hymne war Ex-Trainer Jürgen Klinsmann, der allerdings an der Spree nur ein Kurzgastspiel gab und sich nach 76 Tagen wieder aus der deutschen Hauptstadt Richtung Kalifornien verabschiedete.