Nzeocha und die 49ers im Play-off-Halbfinale - Titans stoppen auch Baltimore

Köln (SID) - Der deutsche Football-Profi Mark Nzeocha und die San Francisco 49ers dürfen weiter vom Super Bowl träumen. Im Play-off-Viertelfinale der National Football League (NFL) setzten sich die Kalifornier im eigenen Stadion souverän mit 27:10 gegen die Minnesota Vikings durch. Im Championship Game der National Football Conference (NFC) treffen die Niners nun auf den Sieger des Duells zwischen den Green Bay Packers und den Seattle Seahawks (Montag, 0.40 Uhr).

San Francisco hatte die Vikings gut im Griff © SID

Ausgeschieden ist hingegen das erfolgreichste Team der regulären Saison, die Baltimore Ravens. Wie in der Vorwoche die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady scheiterten die Ravens an den Tennessee Titans, die sich 28:12 in Baltimore durchsetzten. Im Endspiel der American Football Conference (AFC) geht es für sie nun gegen die Kansas City Chiefs oder die Houston Texans (Sonntag, 21.05 Uhr/beide ProSieben).

Für die wieder einmal defensiv starken 49ers kam der Linebacker Nzeocha (29) vor allem im Special Team zum Einsatz und verbuchte im dritten Viertel einen erfolgreichen Tackle. Der Super Bowl findet am 2. Februar in Miami statt.