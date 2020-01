Nzeocha vor Super Bowl: "Du weißt nie, wann deine Karriere vorbei ist"

Köln (SID) - Der deutsche Profi Mark Nzeocha blickt vor seiner ersten Super-Bowl-Teilnahme mit Vorsicht auf seine weitere Laufbahn in der National Football League (NFL). "Du weißt nie genau, wann deine Karriere vorbei ist. Dadurch weißt du aber auch, dass du immer alles geben musst", sagte der Linebacker der San Francisco 49ers dem Nachrichtenportal t-online.de.

Nzeocha marschiert mit den 49ers Richtung Play-offs © SID

Die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers dauert nur drei Jahre. Der Franke spielt seit 2015 in der US-Profiliga und greift mit den "Niners" am 2. Februar in Miami im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs nach der Vince-Lombardi-Trophy. Er könnte zum dritten deutschen Super-Bowl-Gewinner nach Markus Koch und Sebastian Vollmer aufsteigen.

Vor dem Karriere-Highlight in Florida blickt Nzeocha auf seine Anfänge in den USA zurück, als er College Football in Wyoming spielte. "Ich musste auf jeden Fall härter arbeiten als andere", sagte der 30-Jährige und erläuterte: "Körperlich konnte ich zwar mithalten, aber technisch und vom Spielverständnis her lag ich weit zurück, das musste ich mit harter Arbeit aufholen."