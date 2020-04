OK-Chef Mori: 2021 ist die letzte Chance für Tokio

Köln (SID) - 2021 wird für Tokio wohl die letzte Chance sein, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausgefallenen Olympischen Spiele nachzuholen. Dies bekräftigte der OK-Chef am Donnerstag bei der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo. "Absolut nein", antwortete Yoshiro Mori auf die Frage, ob es auch über 2021 hinaus noch eine Chance gebe, die Sommerspiele in Japans Metropole auszutragen.

Wegen der Coronakrise waren die für den 24. Juli bis 9. August 2020 geplanten Spiele auf den 23. Juli bis 8. August 2021 verschoben worden. "Wenn man auch an die Athleten und das Management der Spiele denke, ist eine Verlegung um zwei Jahre sehr schwierig", sagte Mori. Er habe auch mit Ministerpräsident Shinzo Abe über eine mögliche Verschiebung auf 2022 gesprochen. Dieser habe "entschieden, dass ein Jahr der Weg sei, der zu gehen sei."

An 2021 als einzige Möglichkeit glaubt auch der Kanadier Richard Pound, dienstältestes Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). "Die Japaner sagen, wir können den Ball bis 2021 in der Luft halten, aber nicht länger", sagte der 78-Jährige dem kanadischen Sender CBC. Man müsse hoffen, "dass wir das rechtzeitig für 2021 hinbekommen".