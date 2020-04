OK-Chef Mori bekräftigt: Olympia-Absage ohne stabile Corona-Lage

Berlin (SID) - Den im Zuge der Coronakrise auf 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio droht ohne einen Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie die Absage. Dies bekräftigte OK-Chef Yoshiro Mori im Gespräch mit der japanischen Sportzeitung Nikkan Sports. Gleiches hatte Mori bereits vergangenen Donnerstag nach einem Gespräch mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe erklärt.

OK-Chef Mori schließt eine Olympia-Absage nicht aus © SID

Auf die Frage, ob die Sommerspiele erst 2022 stattfinden könnten, wenn das Coronavirus im kommenden Jahr weiterhin eine Gefahr darstelle, wiederholte Mori am Dienstag: "Nein. In diesem Fall würden die Spiele abgesagt." Sollte das Virus eingedämmt sein, "finden die Spiele im Sommer 2021 in Frieden statt. Die Menschheit setzt darauf", sagte Mori.

Zweifel äußerte am Dienstag Yoshitake Yokokura als Chef des japanischen Ärzte-Berufsverbandes. Ohne einen Impfstoff sei es "äußerst schwierig", das Sportfest zu veranstalten.

Wegen der Coronakrise waren die für den 24. Juli bis 9. August 2020 geplanten Spiele auf den 23. Juli bis 8. August 2021 verschoben worden. Die Olympischen Spiele sind bislang nur während der Weltkriege ausgefallen. Mori sprach mit Blick auf das Coronavirus von einem "Kampf gegen einen unsichtbaren Feind."