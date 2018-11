OP nach Adduktorenverletzung: Frankfurt lange ohne Torro

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss langfristig auf Mittelfeldspieler Lucas Torro verzichten. Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, muss der 24-jährige Spanier aufgrund einer Adduktorenverletzung operiert werden. Frankfurt befürchtet, dass Torro zwischen vier und fünf Monate fehlen wird. Der Eingriff soll "in den nächsten Tagen in Barcelona durchgeführt" werden.