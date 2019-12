Oberschenkelverletzung: Köln vorerst ohne Risse

Köln (SID) - Marcel Risse wird dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 29-Jährige erlitt im Derby gegen Bayer Leverkusen (2:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel "und fällt vorerst aus", teilte der FC am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung bei Risse mit.

Risse (M.) erlitt die Blessur im Derby gegen Leverkusen © SID

Risse war am Samstag in der 56. Minute eingewechselt worden und musste kurz vor Schluss (87.) wieder vom Feld. Zuvor hatte er das 2:0 durch Sebastiaan Bornauw (84.) per Freistoß vorbereitet.