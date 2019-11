Oberschenkelzerrung: Sancho-Einsatz gegen Bayern fraglich

Dortmund (SID) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund bangt im Bundesliga-Schlager am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Titelverteidiger Bayern München um den Einsatz des englischen Nationalspielers Jadon Sancho. Der 19-Jährige erlitt am Dienstag beim 3:2-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand eine Oberschenkelzerrung.

Borussia Dortmund bangt um Jadon Sancho © SID

Der Brite hatte wegen der Verletzung in der 82. Minute den Platz verlassen müssen. Eine Entscheidung über einen Einsatz gegen den FC Bayern soll erst kurzfristig vor dem Spiel fallen.