Oberstdorf: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer

Oberstdorf (SID) - Zehn deutsche Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 66. Vierschanzentournee am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Oberstdorf qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Wellinger (r.) und Freitag freuen sich auf die Duelle © SID

Richard Freitag (Aue/1.) - Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/50.)

Karl Geiger (Oberstdorf/4.) - Andreas Wank (Hinterzarten/47.)

Stephan Leyhe (Willingen/8.) - Vojtech Stursa (Tschechien/43.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/10.) - Cestmir Kozisek (Tschechien/41.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/14.) - Eetu Nousiainen (Finnland/37.)

David Siegel (Baiersbronn/16.) - Gregor Schlierenzauer (Österreich/35.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/30.) - Anders Fannemel (Norwegen/21.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/44.) - Peter Prevc (Slowenien/7.)

Martin Hamann (Aue/48.) - Stefan Kraft (Österreich/3.)