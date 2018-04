ÖFB gibt grünes Licht für Testspiel Bayern vs. PSG in Klagenfurt

Wien (SID) - Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat mit einer Ausnahmegenehmigung grünes Licht für das Testspiel von Rekordmeister Bayern München am 21. Juli (15.30 Uhr) in Klagenfurt gegen den französischen Titelträger Paris St. Germain mit 222-Millionen-Mann Neymar gegeben. Dies gab der ÖFB am Mittwoch bekannt.

ÖFB genehmigt Testspiel zwischen PSG und Bayern München © SID

Der Spieltermin kollidiert mit der ersten Hauptrunde im ÖFB-Pokal 2018/19, damit sind normalerweise gemäß Regularien an diesem Tag keine internationalen Freundschaftsspiele in der Alpenrepublik möglich. In einer Arbeitssitzung aller Beteiligten wurde nun eine Möglichkeit für eine Durchführung der Partie erarbeitet.

"Wir sind sehr glücklich, dass nach intensiven Gesprächen und nach Freigabe aller Betroffenen eine Lösung im Sinne des Fußballs gefunden werden konnte", betonte ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer.