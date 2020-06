Österreich: Saisonstart Mitte September

Wien (SID) - Die Fußball-Bundesliga in Österreich startet am 11. September in ihre neue Saison. Das wurde am Donnerstag einstimmig bei einer Klubkonferenz beschlossen. Der genaue Rahmenterminplan unter Einbeziehung der Daten der Europacup- und Länderspiele wird Anfang Juli erarbeitet und anschließend von den Klubkonferenzen der jeweiligen Ligen fixiert.