Österreicher Kriechmayr gewinnt Abfahrt am Lauberhorn

Wengen (SID) - Der Österreicher Vincent Kriechmayr hat beim spektakulären Abfahrtsklassiker in Wengen mit knappem Vorsprung einen Schweizer Heimsieg verhindert. Der 27 Jahre alte Linzer lag am Ende der kraftraubenden, beinahe 4,5 Kilometer langen Strecke vom Lauberhorn nur 0,14 Sekunden vor dem zunächst in Führung liegenden Weltmeister Beat Feuz. Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,26 Sekunden).

Vincent Kriechmayr gewinnt Abfahrtsklassiker in Wengen © SID

Bei optimalen äußeren Bedingungen sorgte Manuel Schmid (Fischen) für eine kleine Überraschung. Er fuhr mit der hohen Startnummer 39 noch auf Rang 18 (+1,81 Sekunden) und war damit bester Deutscher. Josef Ferstl (Hammer) belegte Rang 28 (+2,54), knapp vor Dominik Schwaiger (Königssee) auf Rang 29 (+2,63).