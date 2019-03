Österreicher Stöger für Nationalmannschaft nachnominiert

Düsseldorf (SID) - Mittelfeldspieler Kevin Stöger vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf steht vor seinem Debüt für die österreichische Nationalmannschaft. Teamchef Franco Foda nominierte den 25-Jährigen für die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen am Donnerstag (20.45 Uhr) und in Israel am Sonntag (18.00 Uhr) nach.

Fortuna Düsseldorf: Kevin Stögers Grippe ist auskuriert © SID

Zuvor hatte der Augsburger Michael Gregoritsch seine Teilnahme wegen eines grippalen Infekts abgesagt. Stöger, in dieser Saison einer der Leistungsträger der Rheinländer, durchlief alle Junioren-Mannschaften des österreichischen Verbands ÖFB. Seinen letzten Auftritt im Nationaltrikot absolvierte er im September 2014 beim EM-Qualifikationsspiel der U21 in Spanien (1:1).