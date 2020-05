Österreichische Fußball-Liga soll Anfang Juni fortgesetzt werden

Wien (SID) - Im österreichischen Profifußball soll ab der ersten Juniwoche wieder der Ball rollen. Wie Ligapräsident Christian Ebenbauer auf einer Pressekonferenz mitteilte, könne die Bundesliga ohne Zuschauer und unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im kommenden Monat den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Kurz zuvor hatte die österreichische Regierung für Geisterspiele ab Juni grünes Licht gegeben.

Österreich will Anfang Juni den Spielbetrieb aufnehmen © SID

Das Mannschaftstraining können die zwölf Teams nach einem Beschluss der Behörden bereits am kommenden Freitag wieder aufnehmen, entsprechend bliebe den Vereinen im vollen Trainingsbetrieb rund drei Wochen Vorbereitungszeit bis zum ersten Pflichtspiel. Der exakte Termin für den Neustart in der ersten Juniwoche soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Bei einem Coronafall soll nur der positiv getestete Spieler und nicht die gesamte Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne geschickt werden.

In der österreichischen Bundesliga stehen noch jeweils zehn Spieltage in der Meister- und Qualifikationsgruppe, das drei Spieltage umfassende Europa-League-Play-off sowie das Pokalfinale zwischen Meister Red Bull Salzburg und dem Zweitligisten Austria Lustenau aus. Die Saison könnte bis zum 31. Juli fortgesetzt werden, Österreichs Verband ÖFB hatte einem Antrag der Liga über eine Saisonverlängerung über den 30. Juni hinaus bereits Anfang Mai zugestimmt. Zuletzt rollte der Ball in der Alpenrepublik am 8. März.