Özil erstmals auf der Fener-Bank

Antiochia am Orontes (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil steht vor seinem Debüt für den türkischen Spitzenklub Fenerbahce. Özil sitzt im Auswärtsspiel des Istanbuler Klubs bei Hatayspor im südtürkischen Antakya (14.00 Uhr/MEZ) erstmals auf der Bank.

Mesut Özil vor Debüt für Fenerbahce © SID

Fener hat nach dem Patzer des Stadtrivalen Besiktas gegen Trabzonspor (1:2) am Sonntag die Tabellenführung übernommen. Aufsteiger Hatayspor ist Siebter.

Özil und seinen Teamkollegen wurde am Montag im Spielort ein begeisterter Empfang bereitet. Schon am Flughafen warteten Dutzende euphorisierte Fans, die von der Polizei nur mit großer Mühe und unter grober Missachtung der in Pandemie-Zeiten gebotenen Abstandsregeln im Zaum gehalten werden konnten. Weitere Anhänger standen für den Mannschaftsbus mit Bengalos in Klubfarben Spalier.