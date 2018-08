Özil gewinnt mit Arsenal im Elfmeterschießen gegen Chelsea

Dublin (SID) - Mesut Özil (29) hat mit dem FC Arsenal auch sein zweites Spiel nach seinem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewonnen. Im Rahmen des International Champions Cups siegten die Gunners in Dublin 7:6 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Alexandre Lacazette (90.+3) rettete die Gunners kurz vor Schluss ins Elfmeterschießen. Nationalspieler Antonio Rüdiger (5.) hatte Chelsea per Kopf in Führung gebracht.

Chelseas Cesar Azpilicueta (l.) und Mesut Ozil (r.) © SID

Chelseas Alvaro Morata (15.) scheiterte per Foulelfmeter an Arsenal-Keeper Petr Cech. Im Elfmeterschießen vergab lediglich Ruben Loftus-Cheek für die Blues. Arsenals Alex Iwobi verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Neben Özil, der am Mittwoch vom Punkt traf, standen bei Arsenal die ehemaligen Bundesligaprofis Pierre-Emerick Aubameyang, Henrich Mchitarjan, Sokratis (alle Dortmund), Sead Kolasinac (Schalke 04) sowie Nationalspieler Shkodran Mustafi in der Startelf. Der ehemalige Leverkusener Bernd Leno kam nicht zum Einsatz.