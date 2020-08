Offiziell: Auch NBA-Spiele vom Donnerstag abgesagt

Köln (SID) - Der Spielbetrieb in der NBA ruht weiter. Nach der Absage aller Play-off-Partien am Mittwoch wird es auch am Donnerstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga keine Spiele geben. Das gab die Liga am Nachmittag (Ortszeit) bekannt. "Wir hoffen, dass es Freitag oder Samstag weitergeht", wurde NBA-Vizepräsident Mike Bass in einer Mitteilung zitiert.

Auch Donnerstag bleiben die Felder in Orlando leer © SID

Am Donnerstagabend wird es laut Liga eine Videokonferenz geben. Einige Profis, Vertreter der 13 in den Play-offs verbliebenen Klubs und der Spielergewerkschaft NBPA, Liga-Offizielle sowie die NBA-Legende Michael Jordan werden daran teilnehmen. Der Besitzer der Charlotte Hornets ist Vorsitzender eines Ausschusses für Arbeitsangelegenheiten.

Wegen eines neuen Falls von Polizeigewalt in den USA waren die Milwaukee Bucks am Mittwoch nicht zu ihrem Achtelfinalspiel gegen Orlando Magic angetreten. Die NBA sagte wenig später die beiden übrigen für den Tag angesetzten Partien ab. Andere nordamerikanische Ligen (MLB/Baseball, MLS/Fußball, WNBA/Frauen-Basketball) zogen nach.

Am Donnerstag sollten eigentlich drei Begegnungen stattfinden: Das erste Viertelfinale zwischen dem Meister Toronto Raptors und den Boston Celtics (mit Daniel Theis) sowie die Achtelfinals Dallas Mavericks (mit Maximilian Kleber) - Los Angeles Clippers und Utah Jazz - Denver Nuggets. Dallas hatte schon vor der Liga bekannt gegeben, dass das Spiel nicht stattfindet. "In Solidarität mit der NBA-Familie" schrieb der Klub auf seiner Homepage.

Grundsätzlich wollen die Spieler die Saison laut Medienberichten fortsetzen. Am Donnerstag fand bereits ein Meeting der Profis statt. Nur die beiden Klubs aus L.A., Lakers und Clippers, haben sich angeblich für einen Saisonabbruch ausgesprochen.

Die Frauen-Profiliga WNBA sagte schon vor der NBA ihre drei für Donnerstag in Bradenton/Florida vorgesehenen Spiele ab.