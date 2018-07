Offiziell: Ex-Weltmeister Leonardo neuer Milan-Sportdirektor

Mailand (SID) - Der Brasilianer Leonardo ist neuer Sportdirektor des AC Mailand. Das gab der italienische Topklub offiziell bekannt. Leonardo schreibt damit ein neues Kapitel in seiner Beziehung zu Milan: Der 48-Jährige hat zwischen 1997 und 2001 sowie in der Saison 2002/03 für die Mailänder gespielt und dabei jeweils einmal die Meisterschaft sowie den Pokal gewonnen. In der Spielzeit 2009/10 trainierte er Milan, der die Meisterschaft auf Platz drei abschoss.

Leonardo trainierte Milan in der Saison 2009/10 © SID

Leonardo steht vor großen Herausforderungen. Er soll laut Medienangaben nun Ex-Chelsea-Teammanager Antonio Conte nach Mailand locken. Der neue Milan-Eigentümer, der US-Hedgefonds Elliott, will Trainer Gennaro Gattuso durch Conte ersetzen, um dem Klub bessere Chancen im Duell gegen Serienmeister Juventus Turin mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu ermöglichen. Elliott hatte zuletzt das Milan-Management komplett erneuert. Zum neuen Präsidenten wurde am Samstag der Ex-Chef des Energiekonzerns ENI, Paolo Scaroni, ernannt.