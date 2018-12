Offiziell: Hasenhüttl übernimmt Southampton

Southampton (SID) - Ralph Hasenhüttl ist nun auch offiziell neuer Teammanager beim englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton. Das gaben die Saints am Mittwoch bekannt. Der 51-Jährige erhält bei Southampton einen Vertrag bis Sommer 2021. Bis vergangenen Mai hatte der Österreicher den Bundesligisten RB Leipzig trainiert.

Heuert an der Südküste Englands an: Ralph Hasenhüttl © SID

"Dieser Trainerwechsel ermöglicht uns einen Neustart, und Ralph hat sich sehr schnell als der ideale Kandidat herausgestellt", sagte Klubchef Ralph Krueger, ein ehemaliger deutscher Eishockey-Nationalspieler: "Als Trainer verkörpert er die Leidenschaft, Struktur, Kommunikationsfähigkeiten, Arbeitseinstellung und das Streben nach Wachstum, das wir in Southampton anstreben." Am Donnerstag leitet Hasenhüttl das erste Training von Southampton, am Mittwochabend bestreiten die Saints noch ohne Hasenhüttl das Punktspiel bei Tottenham Hotspur.

Hasenhüttl wird der erste österreichische Teammanager in der Premier League. Er folgt auf den Waliser Mark Hughes, der am Montag nach nur neun Punkten aus 14 Spielen entlassen wurde. Vor seiner Zeit in Leipzig (2016 bis 2018) war Hasenhüttl als Cheftrainer für die SpVgg Unterhaching, den VfR Aalen und den FC Ingolstadt aktiv gewesen.

"Wir haben Ralph seit seiner Zeit in Ingolstadt beobachtet. Dort hatte er bereits die Qualitäten gezeigt, die wir im Klub brauchen", sagte Krueger.