Offiziell: NFL-Quarterback Winston geht zu den Saints

Köln (SID) - Quarterback Jameis Winston setzt seine Karriere in der US-Football-Profiliga NFL bei den New Orleans Saints fort. Der Top-Pick im Draft 2015, dessen Platz als Spielmacher der Tampa Bay Buccaneers zuletzt Superstar Tom Brady übernommen hatte, erhält einen Einjahresvertrag. Das gab der Klub bekannt.

Quarterback Jameis Winston zieht es nach New Orleans © SID

Winston (26), der bis zum Ende der abgelaufenen Saison an die Bucs gebunden war, rückt damit nach fünf NFL-Jahren erstmals ins zweite Glied. In New Orleans wird er Ersatzmann von Routinier Drew Brees (41) und löst Teddy Bridgewater (27) ab, neue Nummer eins der Carolina Panthers.

"Ich wollte nicht an mein Ego und nicht ans Geld denken, sondern an meine Familie und meine Karriere", kommentierte Winston den Schritt. "Er hat eine Menge Talent und eine große Zukunft vor sich", sagte Brees.