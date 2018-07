Offiziell: Sarri neuer Teammanager bei Chelsea

London (SID) - Maurizio Sarri wird wie erwartet neuer Teammanager des englischen Fußball-Spitzenklubs FC Chelsea. Das gab der Klub von Nationalspieler Antonio Rüdiger einen Tag nach der Trennung von Trainer Antonio Conte bekannt. Der 59 Jahre alte Sarri, der zuletzt beim SSC Neapel tätig war, erhält an der Stamford Bridge einen Vertrag bis 2021.

Maurizio Sarri wird neuer Trainer beim FC Chelsea © SID

"Ich freue mich sehr, zu Chelsea und in die Premier League zu kommen. Das wird eine aufregende, neue Zeit in meiner Karriere", sagte Sarri. Der gebürtige Neapolitaner hatte den Maradona-Klub in den vergangenen drei Jahren zweimal auf Rang zwei geführt, 2017 wurde er als Italiens "Trainer des Jahres" ausgezeichnet. Sarri wird erstmals am Montag auf seine neuen Spieler treffen.

Chelsea hatte sich am Freitag von Conte getrennt, der noch bis 2019 an den Klub gebunden war. Der Italiener hatte noch am Montag den Trainingsauftakt in London geleitet. Unter Conte gewann Chelsea 2017 den englischen Meistertitel, belegte zuletzt aber nur Platz fünf und verpasste die Qualifikation für die Königsklasse.