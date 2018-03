Ofterschwang: Shiffrin vor Gewinn der Slalom-Kugel

Ofterschwang (SID) - Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin (22) steht vor dem Gewinn einer weiteren Weltcup-Kristallkugel. Die Amerikanerin ist beim Slalom in Ofterschwang im Allgäu auf dem besten Wege, sich vorzeitig und zum fünften Mal den Gesamtsieg in dieser Disziplin zu sichern.

Mikaela Shiffrin ist nach dem ersten Durchgang auf Kurs © SID

Shiffrin, die am Vortag vorzeitig zum zweiten Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen hatte, liegt nach dem ersten Durchgang klar in Führung. Erst auf Rang sechs folgt in Petra Vlhova (Slowakei) die einzige Konkurrentin, die Shiffrin den Titel noch streitig machen könnte.

Bei schwierigen Bedingungen am Ofterschwanger Horn ist Marina Wallner (Inzell) auf Rang 17 die beste Deutsche im Zwischenklassement. Lena Dürr (Germering) und Maren Wiesler (Münstertal) sind bereits ausgeschieden.

Einen besonderen Auftritt hatte Michaela Kirchgasser (32). Die Österreicherin startete am Samstag zum letzten Mal im Weltcup und fuhr aus diesem Anlass im pinkfarbenen Dirndl. Im Zielraum wurde sie unter dem Jubel des Publikums mit einer Champagnerdusche empfangen. Kirchgasser hatte bei Weltmeisterschaften dreimal Mannschaftsgold sowie vier Einzelmedaillen gewonnen.