Ohne Bundesligaminute: Hoffenheimer Pires vor Ausleihe nach Brasilien

Sinsheim (SID) - Ohne eine einzige Spielminute für die TSG Hoffenheim im Gepäck leiht der derzeitige Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga Stürmer Felipe Pires wohl zum dritten Mal aus. Der 23-jährige Brasilianer wird laut Medienberichten in seiner Heimat in den kommenden Tagen beim brasilianischen Meister SE Palmeiras einen Einjahresvertrag inklusive Kaufoption unterzeichnen.

Felipe Pires wird wohl nach Brasilien verliehen © SID

Der schnelle Flügelstürmer war Anfang 2014 von RB Brasil ins Nachwuchsteam von RB Leipzig gewechselt. Nach einem Zwischenstopp in Österreich stieß er im August 2015 zu den Kraichgauern, wurde aber sofort zum damaligen Zweitligisten FSV Frankfurt (21 Spiele/1 Tor) ausgeliehen. Ein Jahr später ging es ebenfalls auf Leihbasis bei Austria Wien weiter, wo er in zwei Spielzeiten in allen Wettbewerben auf 16 Tore und 19 Vorlagen kam.