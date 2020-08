Ohne Coronasorgen: Schalke startet in die Saisonvorbereitung

Köln (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist ohne Corona-Sorgen am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Alle Tests, die im Vorfeld des ersten Mannschaftstrainings am Montag bei Team sowie Trainer- und Betreuerstab durchgeführt wurden, waren negativ. Nach der Rückrunde mit 16 Partien ohne Sieg am Stück soll es mit Beginn der neuen Saison auch sportlich wieder bergauf gehen.

"Wenn man so eine Rückrunde gespielt hat, dann ist mit Urlaub nicht viel", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung Sascha Riether im Livestream der ersten Trainingseinheit: "Wenn die Saison nicht so gut gelaufen ist, dann muss man halt auch ein bisschen mehr machen", erklärt er. Es sei aber wichtig, "dass man nicht zu viel zurückschaut. Wir haben alles analysiert. Jetzt geht es auch darum positiv in die Zukunft zu schauen."

Ob in der Zukunft auch die zuletzt ausgeliehenen Mark Uth (1. FC Köln), Hamza Mendyl (FCO Dijon) und Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) eine Rolle spielen werden, bleibt offen. Beim Trainingsauftakt waren sie jedenfalls dabei. "Die Jungs haben alle Vertrag bei Schalke und wir freuen uns, dass sie da sind. Sie haben gute Saisons in ihren Leih-Vereinen gespielt. Ich hoffe, dass die Jungs auch ihre Leistung bei uns zeigen können", so Riether. Uth habe ihm sogar gesagt, "dass er bei Schalke spielen und erfolgreich sein will."

Bislang sei Riether zufrieden mit dem Kader. "Wir wissen, dass wir ein gutes Gerüst haben und, dass wir, wenn alle fit bleiben, eine gute Mannschaft haben und nach oben schielen können", sagte er: "Aber wenn wir so viele Verletzte haben wie letztes Jahr, dann wird es schwierig."