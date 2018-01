Ohne Edebali: New Orleans Saints komplettieren NFL-Viertelfinale

New Orleans (SID) - Die New Orleans Saints haben ohne den deutschen Footballer Kasim Edebali das Play-off-Viertelfinale der US-amerikanischen Profiliga NFL komplettiert. Der Super-Bowl-Champion von 2010 schaltete die Carolina Panthers in der Wildcard-Runde mit 31:26 aus und muss am Sonntag bei den Minnesota Vikings ran.

Kasim Edebali © SID

Linebacker Edebali (Hamburg), der Ende Dezember nach Engagements bei den Denver Broncos, den Detroit Lions und den Los Angeles Rams zu seinem ersten NFL-Klub zurückgekehrt war, schaffte es nicht in den Kader. Bei den Saints gelangen Star-Quarterback Drew Brees zwei Touchdown-Pässe und Würfe für 376 Yards Raumgewinn. New Orleans schlug die Panthers bereits zum dritten Mal in dieser Saison.

Zuvor hatten sich am Wildcard-Weekend Vorjahresfinalist Atlanta Falcons, die Tennessee Titans sowie die Jacksonville Jaguars durchgesetzt. Die Falcons gewannen bei den L.A. Rams 26:13, Tennessee siegte 22:21 bei den Kansas City Chiefs und die Jaguars feierten ein 10:3 gegen die Buffalo Bills.

Am kommenden Wochenende greift Titelverteidiger New England Patriots in die Play-offs ein. Das Team um den Star-Spielmacher Tom Brady trifft am Samstag auf die Titans. Ebenfalls am Samstag spielen die Philadelphia Eagles gegen die Falcons, am Sonntag empfangen die Pittsburgh Steelers die Jaguars und die Vikings die Saints.