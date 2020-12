Ohne Hamilton: Bottas Wettfavorit in Bahrain

Köln (SID) - In Abwesenheit von Mercedes-Star Lewis Hamilton geht dessen Teamkollege Valtteri Bottas als leichter Favorit in den Großen Preis in Bahrain. Sportwettenanbieter bwin notiert den Finnen mit einer Siegquote von 2,5 und räumt ihm damit nur minimal bessere Chancen ein als dem Red-Bull-Piloten Max Verstappen (2,75).

Hamilton befindet sich aufgrund eines positiven Coronatests in Quarantäne, sein Ersatzmann gilt ebenfalls als Sieganwärter: Für den ersten Karriere-Erfolg von Toptalent George Russell, der normalerweise im Williams startet, würde das 3,75-Fache des Einsatzes ausgezahlt.

Richtig lohnen würde sich für Wettspieler ein Sieg von Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot, der mit seinem Boliden in diesem Jahr deutlich unterlegen ist, wird mit einer Quote von 251,0 geführt.