Ohne Kahun: Pittsburgh kassiert Pleite - 700. Tor für Owetschkin

Köln (SID) - Ohne den verletzten Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun haben die Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL die zweite klare Pleite in Folge kassiert. Zwei Tage nach dem 0:4 gegen Toronto gingen die Pens gegen die Buffalo Sabres 2:5 unter. Dennoch liegt Pittsburgh weiterhin klar auf Play-off-Kurs.

Die Pittsburgh Penguins unterlagen gegen Buffalo mit 2:5 © SID

Kahun war im zweiten Spiel nach seiner längeren Auszeit wegen einer Gehirnerschütterung am Donnerstag von einem Puck am Bein getroffen worden, der Ex-Münchner soll aber nicht lange ausfallen.

Einen Meilenstein erreichte der russische Starstürmer Alexander Owetschkin. Bei der 2:3-Niederlage bei den New Jersey Devils erzielte der Kapitän der Washington Capitals sein 700. NHL-Tor. Dies war vor dem 34-Jährigen nur sieben Spielern gelungen, Top-Torschütze ist Legende Wayne Gretzky mit 894 Treffern. Nur Gretzky erreichte die 700-Tore-Marke schneller als Owetschkin: The Great One benötigte 886 Spiele, der Russe 1144.