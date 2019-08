Ohne Kluge: DM-Titel für Madison-Weltmeister Reinhardt

Berlin (SID) - Kein Kluge, kein Problem: Lokalmatador Theo Reinhardt ist bei den 133. deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Berlin auch ohne seinen WM-Partner Roger Kluge zum Titel im Madison gerast. Der zweimalige Weltmeister siegte am Freitag an der Seite von Maximilian Beyer (Nordhausen) mit 41 Punkten.

Theo Reinhardt sichert sich den Titel im Madison © SID

"Es war ein geiles Rennen und hart umkämpft. Max hat einen sehr, sehr guten Tag erwischt, großes Kompliment, wie er sich eingefügt hat", sagte Reinhardt, der bereits am Donnerstag im Punktefahren triumphiert hatte. Beyer war erleichtert: "Ich war vor dem Rennen schon nervös und wollte Theo gerecht werden. Ich habe alles gegeben."

Reinhardt hatte Anfang März an Kluges Seite den zweiten WM-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren gewonnen. Kluge verzichtete nach seinem Einsatz bei der 106. Tour de France auf einen Start im Velodrom an der Landsberger Allee. Bei der Frankreich-Rundfahrt hatte der 33-Jährige aus Eisenhüttenstadt großen Anteil an den drei Etappensiegen des australischen Sprinters Caleb Ewan, seinem Mannschaftskollegen beim Team Lotto-Soudal.

Im Teamsprint der Männer gewannen Marc Jurczyk (Böblingen), Maximilian Dörnbach (Erfurt) und Nik Schröter (Cottbus) in 43,571 Sekunden das Finale um Gold. Das Trio Timo Bichler (Dudenhofen), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Robert Förstemann (Greiz) hatte in 44,184 Sekunden das Nachsehen.

Bei den Frauen ging der Titel in 32,553 Sekunden an London-Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) und Emma Hinze (Hildesheim). Lea Sophie Friedrich (Dassow) und Pauline Grabosch (Erfurt) belegten in 33,687 den zweiten Rang.

Im Sprint der Männer erreichten die Favoriten um Ex-Weltmeister Bötticher das Halbfinale, das am Samstag ab 11.35 Uhr ausgetragen wird.

Die deutschen Meisterschaften finden im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" statt. Sie dienen auch als Testlauf für die Weltmeisterschaften an selber Stelle (26. Februar bis 1. März 2020).