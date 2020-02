Ohne Neymar und Mbappe: Pariser Torspektakel bei BVB-Generalprobe

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat beim Tabellenvorletzten SC Amiens eine Blamage abgewendet, die Generalprobe für das Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund aber verpatzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel zeigte nach einem 0:3-Rückstand Moral und führte noch in der Nachspielzeit 4:3, kam aber aufgrund eines Last-Minute-Treffers des ehemaligen Kölners Serhou Guirassy (90.+2) nicht über ein 4:4 (1:3) hinaus.

Spektakuläres Remis: Paris und Amiens spielen 4:4 © SID

Gerade in der desolaten ersten Halbzeit zeigte das ohne die geschonten Superstars Neymar und Kylian Mbappe angetretene PSG-Team zahlreiche Schwächen, die dem BVB für sein Heimspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) Mut machen sollten. Guirassy (5.), Gael Kakuta (29.) und Fousseni Diabate (40.) hatten den krassen Außenseiter mit 3:0 in Front geschossen, ehe Ander Herrera (45.+1) noch vor der Pause der Anschlusstreffer gelang.

Im zweiten Durchgang brachte Tuchel mit Marquinhos, Marco Verratti und dem ehemaligen Münchner Juan Bernat drei zunächst ebenfalls geschonte Stammkräfte und sorgte damit für eine deutliche Steigerung im PSG-Spiel. Der erst 17-jährige Tanguy Kouassi (60., 65.) mit einem Doppelpack sowie Torjäger Mauro Icardi (74.) drehten das Spiel zugunsten des Favoriten, doch Guirassy schlug spät zurück.

Nationalspieler Julian Draxler spielte durch und legte die ersten beiden Pariser Treffer per Ecke auf. Thilo Kehrer saß dagegen 90 Minuten auf der Bank.