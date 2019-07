Ohne Podolski: Kobe kassiert zweite Niederlage in Folge

Köln (SID) - Der frühere Bundesligatrainer Thorsten Fink hat mit dem japanischen Fußball-Erstligisten Vissel Kobe seine zweite Niederlage in Folge kassierte. Erneut ohne Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, aber mit den beiden früheren spanischen Weltmeistern Andres Iniesta und David Villa in der Startelf unterlag Kobe am 19. Spieltag bei Shonan Bellmare trotz Halbzeitführung 1:3 (1:0).

© SID

Kobe rutschte durch die Niederlage auf den 15. Tabellenplatz ab, nur noch vier Punkte trennen den Klub von der Abstiegszone.